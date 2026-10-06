Ghalibaf: Der Kaukasus darf nicht zum Schauplatz geopolitischer Rivalität auswärtiger Mächte werden

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, traf Ararat Mirsojan, der Außenminister Armeniens, heute Nachmittag (Montag, 13. Mehr) mit Mohammad Bagher Ghalibaf, dem Präsidenten des Islamischen Konsultativrats, zusammen und führte Gespräche.

Der Parlamentspräsident würdigte zu Beginn dieses Treffens die Haltung und die Maßnahmen des armenischen Volkes und der armenischen Regierung, die die Islamische Republik Iran während des jüngsten Krieges und danach begleitet haben, und sagte: „Diese Begleitung seitens einer Nachbarnation hat eine gute Erinnerung in den Köpfen hinterlassen.“

Der Präsident des Islamischen Konsultativrats betonte: „Neben den bilateralen Beziehungen gibt es regionale Themen im Kaukasus, darunter Transportwege, über die die Islamische Republik Iran und Armenien Gespräche führen können.“

Er betonte, dass die Kaukasusregion jetzt mehr denn je Ruhe brauche und dies durch die Festigung der offiziellen Grenzen erreicht werden müsse, und fügte hinzu: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Einmischung außerregionaler Mächte zu Unsicherheit führen kann. Zum Beispiel beobachten wir in der Region des Persischen Golfs, dass auswärtige Mächte kamen und einige Länder dachten, diese Präsenz könne ihnen Sicherheit bringen, aber das Ergebnis war Unsicherheit. Diese Mächte begehren lediglich die Kapazitäten und Möglichkeiten der Länder der Region und verfolgen ihre eigenen Interessen.“

Ghalibaf sagte: „Wir hoffen, dass der Meinungsaustausch und die nachhaltige, voranschreitende Zusammenarbeit beider Länder im politischen und wirtschaftlichen Bereich zur Schaffung von Möglichkeiten in den Bereichen Transit, Energie und anderen Themen beitragen und wirksam sein werden.“

Der Präsident des Islamischen Konsultativrats betonte die Unzuverlässigkeit der Amerikaner in verschiedenen Fragen und bemerkte: „Die Amerikaner haben im militärischen Bereich gegen die Islamische Republik Iran keines ihrer Ziele erreicht und wurden besiegt, und im politischen Bereich haben sie bei der Umsetzung der Absichtserklärung ihr Wort gebrochen und damit ihrer eigenen Glaubwürdigkeit einen weiteren Schlag versetzt.“

Dem Bericht zufolge bezeichnete Ararat Mirsojan, der Außenminister Armeniens, bei diesem Treffen die Beziehungen seines Landes zur Islamischen Republik Iran als strategisch und sagte: „Die Zusammenarbeit der Regierungen beider Länder trägt dazu bei, dies zu festigen.“

Er erklärte: „Freundschaften und stabile Beziehungen entstehen durch das gemeinsame Durchstehen von Schwierigkeiten; tatsächlich stärkt Freundschaft in schwierigen Tagen die Beziehungen.“