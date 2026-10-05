Jemen: Die Amnestie der getäuschten, dem saudi-arabischen Feind verbundenen Personen wird fortgesetzt

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, betonte Mahdi Al-Mashat, Vorsitzender des Obersten Politischen Rates des Jemen, dass die Amnestie der getäuschten Personen, die sich in den Reihen der Söldner des saudi-arabischen Feindes befinden, fortgesetzt wird.

Er fügte hinzu: Wir bitten die Verantwortlichen der Provinz Taiz, den Mechanismus der Amnestie in dieser Provinz zu aktivieren, ähnlich wie es in den Gebieten der Westküste geschehen ist.

Al-Mashat würdigte die Bemühungen der Ältesten, Taiz von den Verschwörungen des saudi-arabischen Feindes fernzuhalten, sowie die Wachsamkeit der Bewohner dieser Region und sagte, dass die genannten Verschwörungen von Hotels in Riad aus geplant werden.

Gestern berichtete Yahya Sariya, Sprecher der Streitkräfte des Jemen, über die Vertreibung von Söldnern und dem saudi-arabischen Feind verbundenen Elementen aus dem Osten der Provinz Al-Jawf.

Auch die jemenitischen Streitkräfte konnten im Laufe des gestrigen Tages strategische Fortschritte in der Provinz Taiz erzielen.