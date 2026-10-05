Liebermans Plan gegen das Westjordanland und die Gründung eines palästinensischen Staates

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalouma berichtet, erklärte eine palästinensische Quelle, dass Avigdor Lieberman, ehemaliger Kriegsminister des zionistischen Regimes und Vorsitzender der Partei Jisrael Beiteinu, mit der Vorlage eines Plans die vollständige Auflösung der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Aufhebung dessen, was von den Oslo-Abkommen übrig geblieben ist, und die vollständige Kontrolle des Westjordanlands durch das zionistische Regime anstrebt.

Er fügte hinzu: Dieser Plan verschließt in erster Linie jeden Weg zur Gründung eines palästinensischen Staates und festigt die rassistische, genozidale Struktur und die Zwangsumsiedlung gegen die Palästinenser.

Lieberman schlug gestern vor, die Verwaltung der Gebiete A und B im Westjordanland Jordanien und die Gebiete C Tel Aviv zu übergeben. Auch die Hamas-Bewegung soll vollständig vernichtet und die Verwaltung des Gazastreifens einer ausländischen Seite übergeben werden!

Er betonte auch die Notwendigkeit von Bemühungen, die Gründung eines palästinensischen Staates im Westjordanland zu verhindern.