Hisam al-Assad: Die Stadt Taiz muss als befreit betrachtet werden

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, sagte Hisam al-Assad, Mitglied des politischen Büros von Ansar Allah im Jemen: Die Streitkräfte des Jemen haben die Straße zwischen Taiz und Aden nicht abgeschnitten, sondern sie gesichert, während die Gegenseite sie abgeschnitten hat.
Er fügte hinzu: Die meisten Brigaden, die an der Befreiung einiger Gebiete von Taiz beteiligt waren, stammen aus der Bevölkerung dieser Provinz.
Hisam al-Assad betonte: Die Stadt Taiz gilt nun als befreit, da nach der Befreiung der umliegenden Gebiete alle Wege zu ihr von allen Seiten geschlossen sind.
Er sagte: Das jemenitische Volk verfügt über eine abschreckende Kraft, die nach Ermessen der Streitkräfte eingesetzt wird und im Falle eines vom Feind begonnenen umfassenden Krieges diesem schwere Schäden zufügen wird.
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