Tacht-Rawanchi: London muss für die Teilnahme an der militärischen Aggression gegen Iran zur Rechenschaft gezogen werden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna wurde nach den haltlosen Anschuldigungen des Premierministers von Großbritannien gegen die Islamische Republik Iran „Hugo Shorter", der Botschafter dieses Landes in Teheran, am Donnerstag, dem 9. des Monats Mehr, von „Majid Tacht-Rawanchi", dem politischen Stellvertreter des Außenministers, einbestellt, und ihm wurde das scharfe Protestprotokoll der Islamischen Republik Iran bezüglich der Fortsetzung des destruktiven Ansatzes der britischen Regierung gegenüber Iran übermittelt.

Bei dieser Einbestellung erinnerte der politische Stellvertreter des Außenministers unseres Landes an die internationale Verantwortung der britischen Regierung wegen zahlreicher rechtswidriger Handlungen gegen das iranische Volk, insbesondere der Zurverfügungstellung von Militärstützpunkten und Einrichtungen unter britischer Jurisdiktion für die Vorbereitung und Durchführung der amerikanisch-zionistischen militärischen Aggression gegen Iran, und betonte: „Die jüngste Propagandakampagne der britischen Regierung mit der Erhebung einer haltlosen Anschuldigung unter dem Vorwand eines Sabotageversuchs auf dem Stützpunkt Fairford kann keineswegs die Mittäterschaft Großbritanniens an der militärischen Aggression gegen das iranische Volk verschleiern, und die britische Regierung muss für die Teilnahme am Verbrechen der Aggression und an den von den USA und dem zionistischen Regime begangenen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden."

Tacht-Rawanchi wies die haltlose und niedrige Behauptung britischer Beamter zurück, Iran mit dem Sabotageplan auf dem Militärstützpunkt Fairford in Verbindung zu bringen, und betonte die Notwendigkeit einer offiziellen Erklärung der britischen Regierung in dieser Angelegenheit und der Korrektur ihres unwürdigen Ansatzes gegenüber Iran.

Der britische Botschafter betonte, er werde das Protestprotokoll der Islamischen Republik Iran nach London weiterleiten.