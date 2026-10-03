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Chatibzadeh: Iran fordert konkrete Garantien der USA für die Beendigung des Krieges

3 Oktober 2026 - 11:30
News ID: 1873012
Source: ABNA
Chatibzadeh: Iran fordert konkrete Garantien der USA für die Beendigung des Krieges

Der Leiter des Zentrums für politische und internationale Studien des Außenministeriums sagte: Wir fordern konkrete Garantien für die Beendigung des Krieges an allen Fronten, die Freigabe von Vermögenswerten zusammen mit der Aufhebung der Blockade und weitere gewünschte Punkte.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Said Chatibzadeh am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender Rossija 1 als Antwort auf eine Frage zu Berichten amerikanischer Medien, dass die bevorstehenden Verhandlungen unter Vermittlung der katarischen Seite in eine Sackgasse geraten seien.

Der Leiter des Zentrums für politische und internationale Studien des Außenministeriums fügte außerdem hinzu: Unser Plan und unsere Politik bestehen darin, zu versuchen, diese Krise auf diplomatischem Wege zu beenden, obwohl die Gegenseite den Verhandlungstisch mehrfach verraten hat.

Er bemerkte: In den vergangenen Wochen, nach der Verletzung der Islamabader Vereinbarung durch die US-Regierung, haben wir unsere Verteidigungsbereitschaft auf dem höchstmöglichen Niveau gehalten und waren und sind für jedes Szenario bereit; gleichzeitig haben wir als ein Land, das stets versucht hat, Krisen in der Region zu verhindern, versucht, unsere Vorschläge über Vermittler, darunter Katar und Pakistan, und als Antwort auf die gestellten Fragen vorzulegen.

Chatibzadeh sagte: Zu diesen Vorschlägen gehört der Plan einer siebentägigen Lösung oder der Plan einer siebentägigen Initiative, den jetzt alle kennen. Wir haben diesen Plan der amerikanischen Seite über Katar vorgelegt und kürzlich die Ansichten der Gegenseite über den katarischen Vermittler während eines kurzen Aufenthalts der Delegation des Außenministeriums auf dem Rückweg von New York erhalten. Als Antwort wurden die vorläufigen Ansichten noch dort dem katarischen Vermittler vorgelegt, und der Ball liegt im Feld der USA.

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