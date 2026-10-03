Anspielung Bagais auf Kanada: Wenn die Wahrheit begraben ist, welchen Sinn hat dann „Versöhnung"?

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Ismail Bagai, Sprecher des Außenministeriums, in einer Nachricht im Netzwerk X anlässlich des 30. September (Nationaler Tag der Wahrheit und Versöhnung in Kanada), der an die Entdeckung von Hunderten namenloser Gräber von indigenen Kindern erinnert, die im sogenannten Internatsschulsystem unterrichtet wurden:

„Das bittere Schicksal der indigenen Kinder Kanadas quält noch immer das Gewissen der Welt; Kinder, die gewaltsam von ihren Familien getrennt wurden, denen Name, Sprache und Identität genommen wurden und die in ein System der Zwangsassimilation gesteckt wurden — ein System, in dem viele von ihnen brutal misshandelt wurden und viele fern von zu Hause starben und in namenlosen Gräbern begraben wurden.

Der 30. September wurde in Kanada zum „Nationalen Tag der Wahrheit und Versöhnung" erklärt, scheinbar mit dem Ziel, die Überlebenden der indigenen Internatsschulen und ihre Familien zu ehren und der Hunderte unschuldiger indigener Schüler zu gedenken, die nie nach Hause zurückkehrten.

Doch Versöhnung kann nicht auf einen Gedenktag oder politische Höflichkeiten reduziert werden. Solange ernsthafte Fragen zu den Internatsschulen noch unbeantwortet sind und die Funktionsweise und Natur dieser Schulen im Nebel der Ungewissheit bleiben, wird die „Versöhnung" unvollständig bleiben.

Der Schmerz und das Leid der indigenen Kinder sind kein Thema für einen Kulturkampf, sondern eine Frage, die mit Wahrheit und Rechenschaftspflicht zusammenhängt.

Die Beantwortung von Fragen zu den namenlosen Gräbern indigener Kinder erfordert die Vorlage von Beweisen, Transparenz und Verantwortlichkeit, nicht Leugnung, Verzerrung oder Schweigen.

Ohne die Wahrheit kann es keine Versöhnung geben; und ohne Rechenschaftspflicht wird keine Gerechtigkeit verwirklicht werden."