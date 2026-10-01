Artillerieangriff des zionistischen Regimes auf syrisches Territorium

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die offizielle syrische Nachrichtenagentur (SANA) berichtet, hat die Armee des zionistischen Regimes mit Artilleriefeuer Gebiete rund um das Dorf Samdaniya Scharqiya im Norden von Quneitra ins Visier genommen.

Nach diesem Bericht haben diese Angriffe keine Toten und Verletzten gefordert.

Seit dem Sturz der Regierung von Baschar al-Assad in Syrien im Dezember 1403 (2024) haben die zionistischen Militärs unter Ausnutzung des in diesem Land bestehenden Sicherheitsvakuums neben der Bombardierung schwerer Verteidigungsanlagen und Kampfflugzeuge dieses Landes im Gebiet Al-Quneitra im Süden Syriens vorgerückt.

Das israelische Regime hat auch Teile des Südens Syriens, einschließlich der strategischen Höhen des «Dschabal al-Schaich», besetzt.