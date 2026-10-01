Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf, Präsident des Islamischen Konsultativrates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke, indem er die fragile Lage von Bessent beschrieb, dass die US-Regierung in der Vergangenheit viele Kredite zu Zinssätzen nahe null aufgenommen habe; nun sei die Rückzahlungsfrist dieser Kredite gekommen, und die Regierung sei gezwungen, zur Begleichung dieser Kredite erneut neue Kredite zu deutlich höheren Zinssätzen aufzunehmen.

Andererseits nehmen die Fähigkeit und Kapazität der Käufer von Anleihen stetig ab. Zum Beispiel zeigen große Käufer US-amerikanischer Anleihen (wie China und Japan) weniger Interesse am Kauf neuer Anleihen oder am Halten früherer Anleihen, und aus diesem Grund steigt die Rendite der Anleihen.

Ghalibaf hat Bessent darauf hingewiesen, dass Irans Rolle dabei, die Straße von Hormus geschlossen zu halten und die Energiepreise hoch zu halten, sowie der Einfluss auf die steigende Anleiherendite das US-Finanzministerium mit einer wachsenden Krise konfrontiert und alle seine Schwierigkeiten verschärft haben; mit anderen Worten, die Amerikaner werden, solange sie diese Probleme nicht durch die Achtung der Rechte des iranischen Volkes lösen, nicht in der Lage sein, diese wirtschaftlichen Probleme zu überwinden.

Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte gestern den höchsten Stand seit 2002, und bei der aktuellen Tendenz besteht die Möglichkeit einer Rückkehr zu den Zinssätzen der 1990er Jahre und davor.

Ghalibaf verwendete in seinem Beitrag auch das Bild von David Zervos, dem neuen Berater von Bessent, der gestern ernannt wurde. Er ist für seine seltsamen und exzentrischen Äußerungen bekannt.