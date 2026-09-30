Beratungen von Sayyid Ammar al-Hakim mit Hadi al-Amiri über die Entwicklungen in der Region

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Informationsseite der Nationalen Weisheitsströmung des Irak berichtet, trafen sich Sayyid Ammar al-Hakim, Vorsitzender der Nationalen Weisheitsströmung des Irak, und Hadi al-Amiri, Vorsitzender der Badr-Organisation.

Beide Seiten gratulierten einander anlässlich des Tages der nationalen Souveränität (Beendigung der Mission der internationalen Koalition zur Bekämpfung von ISIS).

Al-Hakim betonte erneut, dass dieser Tag eine Botschaft der Verbesserung der Lage des Irak und ein internationales Dokument über die Fähigkeit des Irak sei, das Sicherheitsdossier ohne die Notwendigkeit anderer zu verwalten, sowie ein Ausgangspunkt für eine umfassende Lösung des Problems der Waffen außerhalb des Regierungsrahmens.

Er betonte die Bedeutung, den Herausforderungen mit größerer innerer Geschlossenheit zu begegnen, insbesondere der wirtschaftlichen Herausforderung.

Beide Seiten betonten auch die Notwendigkeit, Stabilität in der Region herzustellen und den Krieg und die Spannungen zu beenden.