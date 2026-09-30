Warnung von Mohsen Rezaei an die VAE: Die Beherbergung des Schlächters von Gaza hat keine positiven Konsequenzen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohsen Rezaei in den sozialen Medien: So wie die Beherbergung amerikanischer Militärstützpunkte Ihnen keine Sicherheit gebracht hat, wird auch die Beherbergung des „Schlächters von Gaza" keine positiven Konsequenzen haben. Lernen Sie aus dem jüngsten Krieg, hören Sie auf, den Krieg zu beginnen, und unterlassen Sie es, unbegründete Behauptungen über die iranischen Inseln aufzustellen.