Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohsen Rezaei in den sozialen Medien: So wie die Beherbergung amerikanischer Militärstützpunkte Ihnen keine Sicherheit gebracht hat, wird auch die Beherbergung des „Schlächters von Gaza" keine positiven Konsequenzen haben. Lernen Sie aus dem jüngsten Krieg, hören Sie auf, den Krieg zu beginnen, und unterlassen Sie es, unbegründete Behauptungen über die iranischen Inseln aufzustellen.
Warnung von Mohsen Rezaei an die VAE: Die Beherbergung des Schlächters von Gaza hat keine positiven Konsequenzen
30 September 2026 - 18:26
News ID: 1872114
Source: ABNA
Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates sagte warnend an die VAE: Die Beherbergung des Schlächters von Gaza wird keine positiven Konsequenzen haben.
Your Comment