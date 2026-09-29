Irak: Die Einrichtung iranischer Flüge nach Nadschaf gilt für einen Monat

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die offizielle irakische Nachrichtenagentur berichtet, hat die irakische Fluggesellschaft gestern Abend die Wiederaufnahme ihrer Flüge zu iranischen Flughäfen über den Flughafen Nadschaf bekannt gegeben. Zuvor hatte eine informierte Quelle bekannt gegeben, dass die Regierung von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, die Gewährung einer begrenzten Ausnahme vom Programm der gegen Iran verhängten Sanktionen prüft, um die Möglichkeit von Flügen für schiitische Muslime zu religiösen Pilgerfahrten zwischen Iran und Irak zu ermöglichen.

Diese Quelle, die an diesen Gesprächen beteiligt ist, wies darauf hin, dass diese Ausnahme seitens des US-Finanzministeriums der irakischen Fluggesellschaft erlaubt, einen Monat lang Flüge von und nach der Stadt Nadschaf durchzuführen, mit der Möglichkeit, dass in Zukunft eine längere Ausnahme genehmigt wird.

Zuvor hatte Jaser Abdul-Zahra Hadschadsch, der Botschafter des Irak in Iran, gesagt, dass der Flughafen Nadschaf einige Tage nach der Bekanntgabe seiner Schließung aufgrund der schweren amerikanischen Sanktionen gegen Teheran innerhalb von 24 Stunden seine Türen für iranische Flüge öffnen werde.

Die offizielle irakische Nachrichtenagentur (WAA) schrieb unter Berufung auf den Botschafter, dass die irakische Regierung und insbesondere Herr Ali al-Saidi, der Premierminister, ständige Bemühungen zur Wiederaufnahme der Flüge zwischen den beiden Nachbarländern Irak und Iran unternimmt.

Er fügte hinzu, dass keine Entscheidung seitens der Regierung zur Einstellung der Flüge mit Iran getroffen wurde, sondern dass ausländische Bodenabfertigungsunternehmen aus Angst vor amerikanischen Sanktionen die Erbringung ihrer Dienstleistungen verweigert haben.

Die Verhängung neuer amerikanischer Sanktionen gegen 27 iranische Fluggesellschaften und die Verhängung von Beschränkungen für Irans Flüge in einige Länder hat in den letzten Tagen zu einem Prozess der Einstellung und Störung der iranischen Auslandsflüge geführt. Dieses Problem zeigte sich besonders bei Irans Flügen in Nachbarländer und die Region.