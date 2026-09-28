Die Bereitschaft von mehr als 30 Millionen Iranern zum Schlachtfeldkrieg zur Erhöhung des Namens Irans

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur betonte Seine Heiligkeit Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Oberster Führer der Revolution und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, in einer Botschaft anlässlich des Jahrestages der ersten Tage des ersten aufgezwungenen Krieges und der Tage Allahs der achtjährigen und bleibenden Verteidigung des iranischen Volkes, unter Hinweis auf die Bemühungen der Hegemonisten, Iran durch die Aufzwingung eines Krieges im ersten Jahrzehnt der Revolution in die Ära der Rückständigkeit und «Demütigung und Erniedrigung», der Abhängigkeit und des schlechten Rufs zurückzubringen: Trotz umfangreicher Bemühungen erhob sich das islamische System wie ein Phönix stärker und mächtiger als zuvor, mit lauterer Stimme und höherem Flug, und diese Eigenschaft wurde zum fortwährenden Merkmal dieses Systems in den nachfolgenden vom Feind geschaffenen Ereignissen, und nun ist jener Phönix durch den Druck des Feindes, insbesondere der beiden letzten aufgezwungenen Kriege, so groß geworden, dass der Schatten seines Fluges auch auf die Länder der Feinde fällt.

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution würdigte auch den zweiten Jahrestag des Martyriums des Emirs, des Helden der Araber und des großen Symbols der Widerstandsfront, Seiner Exzellenz Sayyed Hassan Nasrallah, und lobte den aschuraischen Widerstand und die Anstrengungen Seiner Exzellenz Scheich Naim Qassem, des Generalsekretärs, und der Kämpfer der Hisbollah im Libanon, und bemerkte: Diese Tage des Libanon sind herausragende und ruhmreiche Tage für alle Mudschahedin des Widerstands und Tage der Demütigung und letztlich der Schande für diejenigen, die angesichts des zionistischen Feindes ihre Hoffnung auf die falschen Versprechen der Hegemonisten und ihrer eigenen Übelwollenden richten.