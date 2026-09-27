Netanjahus Gegner haben begonnen zu handeln; Vereinigung von 5 Parteien gegen den israelischen Premierminister

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete der 12. Fernsehkanal des zionistischen Regimes, dass die Anführer der sogenannten „Gruppe des Wandels" ein Treffen im Zimmer von Jair Lapid, dem Anführer der Oppositionsströmung, in Tel Aviv abgehalten und sich verpflichtet haben, gegenseitige Angriffe gegen einander zu stoppen.

Laut diesem Bericht betonten die Anführer von 5 Oppositionsparteien in den besetzten Gebieten während dieses Treffens, dass sie sich bemühen werden, Netanjahu zu verdrängen, Stimmen gegen ihn zu gewinnen und eine alternative Regierung zu bilden.

An diesem Treffen nahmen Jair Lapid, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman und Jair Golan teil.

Sie veröffentlichten nach dem Ende des besagten Treffens ein Bild von sich und ein Dokument über die Grundsätze der gemeinsamen Koordinierung bis zu den Wahlen und danach und betonten, dass sie bis zur Bildung einer neuen Regierung keine Angriffe gegen einander durchführen werden.

Gemäß diesem Dokument werden innerhalb von 48 Stunden drei gemeinsame Teams gebildet, um die Stimmen der Oppositionsströmungen zu erhöhen, sich auf den Wahltag vorzubereiten und die sogenannte „Transparenz der Wahlen" zu schützen.