Irans Brief an die UNO über die feindseligen Äußerungen des NATO-Generalsekretärs

Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, betonte „Gholamhossein Darzi", Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen, am Samstag Ortszeit in einem Brief an António Guterres, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, und den Vorsitzenden des Sicherheitsrates: Die Äußerungen des NATO-Generalsekretärs betreffen die umfassende Nutzung europäischer Militärstützpunkte zur Unterstützung der militärischen Aktionen der Vereinigten Staaten und stehen aus Sicht der Islamischen Republik Iran im Widerspruch zu den Verpflichtungen aus dem Völkerrecht.
27 September 2026 - 11:28
News ID: 1870575
Source: ABNA
Der Botschafter und Geschäftsträger der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen bezeichnete in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat die feindseligen Äußerungen des NATO-Generalsekretärs als im Widerspruch zum Völkerrecht und zur Charta der Vereinten Nationen stehend.
Your Comment