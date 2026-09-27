Irans Brief an die UNO über die feindseligen Äußerungen des NATO-Generalsekretärs

Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, betonte „Gholamhossein Darzi", Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen, am Samstag Ortszeit in einem Brief an António Guterres, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, und den Vorsitzenden des Sicherheitsrates: Die Äußerungen des NATO-Generalsekretärs betreffen die umfassende Nutzung europäischer Militärstützpunkte zur Unterstützung der militärischen Aktionen der Vereinigten Staaten und stehen aus Sicht der Islamischen Republik Iran im Widerspruch zu den Verpflichtungen aus dem Völkerrecht.