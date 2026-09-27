Man kann nicht über Abrüstung sprechen und die Arsenale des zionistischen Regimes ignorieren

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Kazem Gharibabadi, Rechts- und Völkerrechtsbeigeordneter des Außenministeriums, in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke: Am Internationalen Tag der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen steht die Weltgemeinschaft vor einer klaren Frage: Wie kann man über Abrüstung sprechen und gleichzeitig das Nukleararsenal des zionistischen Regimes ignorieren?!

Er fügte hinzu: Abrüstung, Frieden und globale Sicherheit lassen sich nicht mit Doppelstandards und Immunität für ein bestimmtes Regime verwirklichen.