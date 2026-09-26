Druck der USA auf Länder, um sie zu Sanktionen gegen Iran zu bewegen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete das Wall Street Journal, dass die US-Regierung durch verstärkten Druck auf verschiedene Länder versucht, die finanziellen, banklichen und transportbezogenen Verbindungen Irans zur Welt einzuschränken und Teheran noch mehr zu isolieren.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Citibank, der jetzt im US-Finanzministerium tätig ist, hat auf einer geheimen Reise in mehrere Länder gewarnt, dass die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Iran für diese Länder finanzielle Konsequenzen haben könnte.

Nach diesem Bericht hat der amerikanische Beamte die Länder aufgefordert, Iran-bezogene Flüge einzustellen und die Verbindungen ihrer Banken zu iranischen Finanzinstituten zu kappen oder einzuschränken. Washington nutzt den Hebel des Zugangs der Länder zum amerikanischen Finanzsystem, um Druck auf die Handelspartner Irans auszuüben.

Das Wall Street Journal schreibt, dass diese Druckkampagne sogar Länder ins Visier genommen hat, die zuvor keine Neigung hatten, sich vollständig den amerikanischen Sanktionen gegen Iran anzuschließen. Das Ziel der Trump-Regierung ist es, durch die Einschränkung von Bank-, Handels- und Transportkanälen die Einnahmequellen und den Zugang Irans zur Weltwirtschaft zu reduzieren.

Diese Zeitung hat auch berichtet, dass der Druck der USA sich in einer Situation verstärkt hat, in der der Krieg zwischen Iran und den USA und die im Persischen Golf verhängten Beschränkungen den regionalen Handel und Transport beeinflusst haben.