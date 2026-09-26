Bin Farhan: Die Sicherheit des Persischen Golfs ist ein untrennbarer Teil der Sicherheit der Region und der Welt

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Faisal bin Farhan, der Außenminister Saudi-Arabiens, heute Samstag in einer Rede auf der einundachtzigsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen: Die Sicherheit der Region des Persischen Golfs ist ein untrennbarer Teil der Sicherheit der Region und der Welt. Die Wiederherstellung globaler Lieferketten ist eine gemeinsame Verantwortung. Bemühungen zur Herstellung von Sicherheit in der Region können nicht auf Herrschaft oder der Aufzwingung von Einfluss basieren.

Der Außenminister Saudi-Arabiens behauptete, ohne die rein defensive Maßnahme Teherans bei der Zielung auf amerikanische militärische Einrichtungen und Stützpunkte als Vergeltung für die Aggression gegen Iran vom Territorium seines Landes aus zu erwähnen: Zusammen mit anderen Ländern der Region wurden wir Ziel der gnadenlosen Aggressionen Irans!

Faisal bin Farhan fuhr fort, ohne die Verbrechen des israelischen Regimes in der Region als einziger Besitzer eines nicht überwachten Nuklearwaffenarsenals zu verurteilen: Wir betonen die Bedeutung der umfassenden und nachhaltigen Gewährleistung jeglicher Sicherheitsvereinbarungen für die Region. Wir betonen die Notwendigkeit einer von Massenvernichtungswaffen freien Zone und der Unterstellung friedlicher Nuklearanlagen unter internationale Aufsicht. Die Fortsetzung der illegalen Expansion israelischer Siedlungen gilt als schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts und des humanitären Rechts. Wir lehnen jegliche Versuche der Zwangsumsiedlung oder der Änderung des bestehenden Zustands in den palästinensischen Gebieten ab. Ein gerechter und nachhaltiger Frieden wird nur durch die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung und die Gründung eines palästinensischen Staates verwirklicht. Die Fortsetzung des Leidens der Palästinenser und die Behinderung der Hilfeleistung nach Gaza gelten als Verletzung des Völkerrechts.

Er, der es nicht wollte, die Aggression Riyads gegen das jemenitische Volk zu erwähnen, behauptete: Wir betonen die Notwendigkeit der Stabilität im Jemen und des Schutzes von Zivilisten. Wir fordern die Weltgemeinschaft auf, die Aktionen der Huthis (der jemenitischen Armee und Kämpfer) im Roten Meer und in der Bab-al-Mandeb-Straße zu verurteilen und abzulehnen!

Bin Farhan sagte: Die Lösung der Sudan-Krise muss auf inneren Prozessen beruhen, um die Sicherheit und Stabilität des Volkes zu stärken.

Dieser saudische Beamte sagte, ohne die illegale Aggression der USA und des israelischen Regimes gegen das Territorium Irans und die Destabilisierung der strategischen Straße von Hormus zu erwähnen, mit einer demagogischen Position: Bedrohungen gegen die internationale Schifffahrt können die Weltwirtschaft beeinflussen. Wir betonen die Bedeutung der Gewährleistung der Schifffahrtsfreiheit in allen internationalen Wasserstraßen. Die Straße von Hormus muss ohne Aufzwingung irgendwelcher Kosten in den operativen Zustand vor dem Krieg zurückkehren.

Der Außenminister Saudi-Arabiens fuhr fort: Wir unterstützen Bemühungen zur Spannungsreduzierung, insbesondere die Maßnahmen Katars und Pakistans, die zur Wiederherstellung der Stabilität beitragen. Wir unterstützen auch die Souveränität und Sicherheit des Irak und betonen, dass das Territorium dieses Landes nicht zu einer Plattform für Angriffe gegen Nachbarländer werden darf.