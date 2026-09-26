Kaschkawi: Iran ist nicht isoliert; die USA stehen in der Weltgemeinschaft vor Herausforderungen

Hassan Kaschkawi erklärte in einem Interview über die Botschaft des jüngsten Schritts Russlands und Chinas, das Veto gegen den US-Resolutionsentwurf im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Verlängerung des Mandats des Iran-Sanktionsausschusses einzulegen: Dieser Schritt war sehr wertvoll, und die Standhaftigkeit Russlands und Chinas im vergangenen Jahr bezüglich der von ihnen eingenommenen Positionen ist lobenswert. Russland und China hatten vor etwa einem Jahr erklärt, dass die Snapback-Periode beendet sei, und sie haben an dieser Position festgehalten.

Der Sprecher der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Konsultativrates betonte: Einige Analysen im Inneren des Landes gingen davon aus, dass Russland und China nicht bis zum Ende mit Iran zusammenstehen und schließlich von ihren Positionen zurückweichen würden, aber diese Analysen über Russland und China waren falsch.

Er sagte: Die Standhaftigkeit dieser beiden Länder in dieser Angelegenheit zeigte, dass jene Analysen nicht richtig waren und sie in dieser Hinsicht an ihren Positionen festgehalten haben.

Kaschkawi wies auf einige Analysen über die Isolation Irans in der Weltgemeinschaft hin und erklärte: Selbst die Analyse, die besagt, dass Iran in der Weltgemeinschaft isoliert ist, ist ebenfalls nicht richtig. Einige sagen, Iran müsse mit der Welt zusammenarbeiten, aber drei Ereignisse haben gezeigt, dass Iran nicht isoliert ist, und man kann sogar sagen, dass die USA in der Weltgemeinschaft mit der Herausforderung der Isolation konfrontiert sind.

Er fuhr fort: Das erste Ereignis war die Frage der Mitgliedschaft Irans in der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergieorganisation. Trotz des Widerstands der USA stimmten die Mitglieder der Agentur ab, und Iran wurde Mitglied der Generalkonferenz der Atomenergieorganisation.

Der Sprecher der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments bezeichnete das Veto Russlands und Chinas gegen den US-Resolutionsentwurf als zweites Ereignis und sagte: Das zweite Ereignis war eben dieses Veto gegen die US-Resolution, das zeigte, dass es in wichtigen internationalen Fragen Länder gibt, die nicht mit der Politik der USA mitgehen.

Kaschkawi fügte hinzu: Das dritte Ereignis war, dass die Situation so weit kam, dass die USA selbst sich im Menschenrechtsrat isoliert fühlten und aus ihm austraten.

Er bemerkte: Ich wundere mich, dass einige sagen, Iran müsse mit der Weltgemeinschaft und der Welt zusammenarbeiten, während sie mit „Welt" nur Europa und Amerika meinen. Die Weltgemeinschaft ist nicht auf Europa und Amerika beschränkt, und verschiedene Länder spielen eine Rolle in den internationalen Gleichungen.

Kaschkawi fuhr fort: Europa und Amerika sind in der Snapback-Frage gescheitert, und dies geschah aufgrund der Standhaftigkeit Russlands und Chinas.

Der Sprecher der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments sagte weiter: Möglicherweise sagt jemand, dass dieser Schritt auf die eigenen Interessen Russlands und Chinas zurückzuführen war. Überall ist es so; sowohl derjenige, der die Resolution gegen uns vorgelegt hat, hat wahrscheinlich seine eigenen Interessen berücksichtigt, als auch derjenige, der sie veto eingelegt hat, hat seine eigenen Interessen berücksichtigt. Daher ist es in den internationalen Beziehungen natürlich, dass Länder ihre Interessen berücksichtigen, und dies steht nicht im Widerspruch zur Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den Ländern.

Kaschkawi betonte: Iran ist keineswegs in internationalen Gremien isoliert. Wir müssen unsere Diplomatie fortsetzen und unsere aktive Präsenz auf der diplomatischen Bühne aufrechterhalten.