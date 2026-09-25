Al-Saidi: Sicherheit im Nahen Osten ist ohne gerechte Lösung der Palästina-Krise nicht möglich

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte Ali Faleh Al-Saidi, der Premierminister des Irak, in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass der Irak danach strebe, seinen Einfluss als aktive Wirtschaftsmacht in der Region und als Brücke für Dialog und Zusammenarbeit geltend zu machen.

Al-Saidi fuhr fort: Unsere Sicht in dieser Phase ist die Wiederherstellung der Autorität des Gesetzes und die Stärkung der staatlichen Institutionen.

Er betonte in einem Teil seiner Rede, dass die Sicherheit im Nahen Osten ohne eine gerechte Lösung der Palästina-Krise nicht möglich ist.

Der Premierminister des Irak bemerkte: Wir sind entschlossen, dass die Regierung die einzige Entscheidungsträgerin im Bereich Frieden und Krieg ist und die Waffe in den Händen ihrer legalen Institutionen bleibt.

Al-Saidi sagte, dass mit dem Ende der Mission der internationalen Koalition im Irak die Regierung ihre Beziehungen zu strategischen Partnern in Richtung wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Zusammenarbeit lenkt.

Al-Saidi betonte in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass er alle Parteien auffordert, die Grenzen zu kontrollieren, Lücken zu schließen und die Bildung von Plattformen zur Ernährung des Extremismus zu verhindern.