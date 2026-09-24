Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera behauptete der Sender Fox News unter Berufung auf Scott Bessent, den US-Finanzminister, dass mehr als 80 bis 90 Prozent der Auslandsflüge aus Iran eingestellt worden seien.

Er behauptete außerdem, dass Washington und Peking sich auf eine Verlängerung der wirtschaftlichen Deeskalation zwischen den beiden Ländern geeinigt hätten, um mehr Zeit für die Erreichung eines umfassenderen Abkommens zu schaffen.

Bessent erklärte am Morgen des Mittwochs, des ersten Mehr, außerdem, dass iranische Fluggesellschaften ab dem 23. September (Mittwoch, erster Mehr) mit umfassenden Einschränkungen im internationalen Betrieb konfrontiert würden.

Er hatte außerdem gewarnt, dass Länder, die iranischen Flugzeugen Dienstleistungen wie Betankung, Flughafendienste oder den Verkauf von Tickets anbieten, mit Einschränkungen beim Zugang zum US-Finanzsystem und bei Dollar-Abwicklungen rechnen könnten.