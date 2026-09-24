Pezeschkian: Niemand kann Iran zerstören; unser Land hat Wurzeln in der Geschichte

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA sagte Masoud Pezeschkian am Rande der 81. Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Hinweis auf die Anwesenheit der iranischen Delegation bei den Vereinten Nationen: Unsere Anwesenheit bei den Vereinten Nationen ist eine Gelegenheit für Dialog und Interaktion mit verschiedenen Ländern und eine Plattform zur Verteidigung der Rechte und Interessen des iranischen Volkes und zur Darlegung der Ansichten des Landes über die Entwicklungen in der Region und internationale Fragen.

Er fügte hinzu: Der Text der Rede, der vor der Reise für die Präsentation in der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorbereitet worden war, musste angesichts der Rede des Präsidenten der Vereinigten Staaten überarbeitet werden, und wir haben versucht, in der gegebenen Gelegenheit die Realitäten, die es bezüglich der Maßnahmen der USA gegen das iranische Volk und andere Länder der Welt gibt, deutlicher auszudrücken.

Pezeschkian fuhr fort: Einige Maßnahmen der USA sind mit internationalen Gesetzen und humanitären Rahmenbedingungen nicht vereinbar, und dieses Land hat in den letzten Jahren einen auf Gewalt basierenden Ansatz in verschiedenen Teilen der Welt verfolgt, wofür wir Beispiele in Venezuela, Kuba und Grönland gesehen haben.

Der Präsident unseres Landes erklärte, dass ein solcher Ansatz seitens der USA eine Vorgeschichte habe: Obwohl die Vereinigten Staaten stets eine solche Sichtweise verfolgt haben, haben wir es selten erlebt, dass dieser Ansatz so offen dargelegt wird und sogar von der Zerstörung eines Landes die Rede ist.

Er betonte: Iran ist ein Land mit tiefen historischen und zivilisatorischen Wurzeln, und es kann nicht zerstört werden. Das iranische Volk ist trotz aller Belastungen weiterhin auf der Bühne präsent, und dieses Standhalten verdient Anerkennung. Ich hoffe, dass auch die Verantwortlichen in der Lage sein werden, vor diesem Volk würdig zu sein und sich nicht vor ihm zu schämen.

Pezeschkian fuhr fort: Auf der Grundlage der Äußerungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten war es notwendig, im Plenum der Vereinten Nationen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gelegenheit und Zeit, über die Maßnahmen der USA sowie über das Vorgehen Israels in der Region zu sprechen.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran sagte mit Hinweis auf die Entwicklungen in der Region: Die Maßnahmen Israels in der Region, insbesondere in Gaza und im Libanon, werden als Verstoß gegen die Normen und Regeln des Völkerrechts bewertet, und es wurden zahlreiche Berichte über Verluste und Leiden von Zivilisten veröffentlicht.

Er fügte außerdem mit Hinweis auf die Ermordungsoperationen Israels hinzu: Mord und das Zielen auf Menschen ist ein Ansatz, dessen Auswirkungen wir auch im Iran gesehen haben. In den letzten Jahren haben eine Reihe iranischer Wissenschaftler, Kommandeure, Verantwortlicher und Bürger in terroristischen Angriffen und Operationen ihr Leben verloren.

Er erklärte mit Hinweis auf die humanitäre Lage in Gaza und im Libanon: Die Bilder und Berichte über das Leiden und die Tötung von Zivilisten zu sehen, ist für jeden freien Menschen schmerzhaft; während wir gleichzeitig sehen, dass von israelischer Seite Behauptungen über Menschlichkeit und Menschenrechte vorgebracht werden.

Pezeschkian sagte weiter mit Hinweis auf die Reaktion einiger Iraner im Ausland auf die Entwicklungen in der Region: Leider sind einige Iraner im Ausland in dieser Frage mit bestimmten Strömungen gleichgestimmt geworden, während diejenigen, die Ausländer und nicht Iraner sind, ihr Mitgefühl mit den Opfern und denen, die ihr Leben verloren haben, ausdrücken.