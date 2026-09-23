Die Sprache der Einschüchterung akzeptieren wir nicht; die Atombombe ist in Israel, aber die Inspektoren sind im Iran

Nach Bericht des Abna-Korrespondenten erklärte Masoud Pezeshkian, der Präsident, in seiner Rede auf der einundachtzigsten Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, USA: Gestern erklärte der Präsident Amerikas in seiner Rede Iran zum Terroristen, während wir Opfer des Terrorismus sind.

Er fügte hinzu: Ich komme aus einem Iran, in dem sie unseren Führer [die Amerikaner und Israelis] ohne jeden rechtlichen Grund ermordet haben. Ich komme aus einem Iran, in dem sie eine Schule bombardierten und unsere Schüler mit amerikanischen und israelischen Waffen töteten, obwohl sie keine Schuld hatten und kein Verbrechen begangen hatten.

Der Präsident bemerkte: Lamerd ist eine der Städte Irans; sie bombardierten die Sporthalle, in der die Kinder Sport trieben. Amerika bombardierte dort mit Streubomben, die sich in mehrere tausend Teile aufteilten, und tötete. Ebenso bombardierten und töteten sie Wissenschaftler, Menschen, Frauen und Kinder und unschuldige Kinder, die keine Schuld begangen hatten. Diejenigen, die Terroristen sind und den Terrorismus ausbilden, sagen uns, dass ihr Terroristen seid, während wir uns selbst verteidigen und keine Terroristen sind.

Er fuhr fort: Amerika und Israel griffen uns mit neuester Technologie und Ausrüstung an, und unser Volk stand mit Stärke auf und leistete Widerstand, aber wir beugten unser Haupt nicht vor ihnen und antworteten. Dennoch haben wir keine Zivilisten ins Visier genommen. Sie griffen aus den Ländern, aus denen sie kamen, unsere Schule, unser Krankenhaus, unsere Universität, Brücken und unsere Infrastruktur an, und all diese Handlungen verstoßen gegen internationales Recht.

Der Präsident sagte: Wir wollen nichts und haben unsere eigene Antwort gefunden. Wir wollen die notwendige Stärke; denn eine Nation, die sich nicht selbst verteidigen kann, wird in dieser Welt zermalmt. Es ist eine Welt, in der die Mächtigen, anstatt an Menschen, Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Demokratie zu denken, Ursache für Verwüstung, Zerstörung und Vernichtung sind und jeden, den sie zerstören wollen, als Terroristen bezeichnen.

Er fügte hinzu: Wir wollen Energie für die Entwicklung. Seit Jahren spricht man über das iranische Nuklearprogramm mit der Sprache von Zentrifugen, Anreicherung, Sanktionen und Bomben, aber für unser Volk ist die Nukleartechnologie Teil des Rechts auf Entwicklung. Kernenergie ist für unsere Kranken Heilung, für die Landwirtschaft Ernährungssicherheit, für die Industrie Technologie und für die Zukunft stabiler Strom.