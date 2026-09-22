Araghtschi: Unser wichtigstes Ziel in New York ist die Verteidigung der Rechtmäßigkeit des iranischen Volkes

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Seyed Abbas Araghtschi am Montagabend Ortszeit in einer Zusammenkunft mit iranischen Journalisten in New York: „Diese Reise findet nach dem ungerechten Krieg statt, der gegen uns von Amerika und dem zionistischen Regime geführt wurde, und nach den darauffolgenden Entwicklungen und in der Tat in einer Lage, die weiterhin als Kriegslage andauert.“

Er betonte: „In erster Linie ist es natürlich, dass unser wichtigstes Ziel die Präsenz auf einer großen internationalen Tribüne zur Verteidigung der Rechtmäßigkeit, der Rechte und der Interessen des iranischen Volkes ist.“

Araghtschi fügte hinzu: „Die UNO ist die größte internationale Tribüne. Wie erfolgreich sie bei der Erreichung ihrer Ziele der Herstellung von Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit war, ist die eine Frage; dass sie den Ländern dennoch eine Tribüne zur Verfügung stellt, um ihre Positionen und Worte zu Gehör der Welt zu bringen, ist eine andere Frage, und der zweite Teil ist für uns von großer Bedeutung, und jedes Jahr wurde diese Gelegenheit genutzt, um die berechtigten Positionen der Islamischen Republik Iran und unsere bekannten Positionen darzulegen und die Rechte des iranischen Volkes zu verteidigen.“

Der Außenminister unseres Landes sagte: „In diesem Jahr, nach dem Krieg, der stattgefunden hat, ist es natürlich, dass diese Tribüne ein Ort sein wird, um die Unterdrückung des iranischen Volkes, der iranischen Märtyrer, der Märtyrer der Schule von Minab und an ihrer Spitze unseres Märtyrer-Führers und -Oberhauptes zum Ausdruck zu bringen.“

Araghtschi fügte hinzu: „Der Präsident (Massud Peseschkian) hat im vergangenen Jahr diese Gelegenheit genutzt, um die Verbrechen darzulegen, die im 12-Tage-Krieg begangen wurden, und in diesem Jahr befinden wir uns natürlich in einer wichtigeren Lage.“