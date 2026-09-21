Baghai: Die US-Regierung versucht, die Wahrheit zu verbergen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke als Reaktion auf die Nichtausstellung von Visa für iranische Journalisten und das Medien-Team zur Begleitung der Delegation der Islamischen Republik Iran bei der Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen: Wenn eine herrschende Delegation sogar den Zugang der eigenen amerikanischen Medien zu Informationen verhindert und gleichzeitig ausländischen Journalisten, einschließlich des Medien-Teams des iranischen Präsidenten, deren Stimme nicht gehört werden soll, den Weg versperrt, ist dies keine Zugangsverwaltung, sondern bedeutet den Versuch, die Wahrheit zu verbergen und die Kampagne falscher Desinformation durch die Verletzung des Rechts auf Informationszugang fortzusetzen.

Er betonte: Ein Land, das sich einst damit brüstete, den Eisernen Vorhang niedergerissen zu haben, ist nun selbst in einem Eisernen Vorhang in seinem Inneren gefangen.