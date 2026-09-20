Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalomah berichtet, betonte der irakische politische Aktivist Adnan al-Tamimi, dass Saudi-Arabien trotz der ihm zur Verfügung stehenden militärischen Macht seine Ziele im Jemen nicht erreichen konnte.

Er fügte hinzu: Dies, obwohl es kein Verbrechen bei der Zielierung von Zivilisten und bei Luft- und Artillerieangriffen auf den Jemen mit Unterstützung innerer Söldner scheute.

Al-Tamimi stellte klar: Die Realität ist, dass Saudi-Arabien im Kampf gegen den Jemen aus drei Gründen unterliegt; erstens der vollständige Widerstand der Jemeniten und ihr Glaube an die Rechtmäßigkeit ihrer Ziele, zweitens die Stützung der Jemeniten auf einheimische Produktion im Bereich der Militär- und Verteidigungsindustrie und drittens ihre Initiative und Kreativität auf dem Schlachtfeld.

Er fügte hinzu: Die Volksunterstützung für die jemenitische Ansarallah-Bewegung ist einer der wichtigsten bestimmenden Faktoren im Krieg, der die Stärke dieser Kräfte zur Fortsetzung des Weges verdoppelt. Saudi-Arabien hat das Gefühl, in einer schwierigen Lage zu sein, und versucht mit Hilfe arabischer und nichtarabischer Länder, aus diesem Krieg herauszukommen, aber alle wissen, dass der Eintritt in einen Krieg mit dem Jemen eine verlorene Schlacht bedeutet.