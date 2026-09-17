Mehrere Senatoren forderten die Veröffentlichung von Informationen zum Nuklearabkommen zwischen Trump und Saudi-Arabien

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, forderten Mitglieder beider Parteien – der Demokraten und der Republikaner – im US-Senat am Mittwoch die Regierung von Donald Trump, dem Präsidenten dieses Landes, auf, alle Informationen über das vorgeschlagene Abkommen mit Saudi-Arabien über zivile Kernenergie zu veröffentlichen.

Die Senatoren forderten in einem Brief an Marco Rubio, den Außenminister, und Christopher Wright, den Energieminister der USA, den Reuters vorliegen hat, die Veröffentlichung zweier vertraulicher „Begleitschreiben“, die gleichzeitig mit dem vorgeschlagenen Abkommen mit Riad erlangt wurden.

In diesem Brief heißt es, die US-Regierung habe Dutzende von Nuklearenergieabkommen, bekannt als „123-Abkommen“, mit anderen Ländern geschlossen, ohne solche Informationen zu verbergen.

Die Senatoren betonten: Der Zugang zum vollständigen Text des Abkommens ist notwendig, damit der Senat und die Öffentlichkeit die Verpflichtungen, die im Namen des amerikanischen Volkes eingegangen werden, sowie die Verpflichtungen Saudi-Arabiens gegenüber den USA vollständig verstehen können.

Die Außen- und Energieministerien der USA haben bisher nicht auf Anfragen um Stellungnahme zu diesem Thema geantwortet.

Diese Bemühung wurde unter der Leitung von Jeff Merkley, dem demokratischen Senator des Bundesstaates Oregon, und Ed Markey, dem demokratischen Senator des Bundesstaates Massachusetts, unternommen. 13 weitere demokratische Senatoren, ein unabhängiger Senator, der mit den Demokraten verbündet ist, sowie Rand Paul aus dem Bundesstaat Kentucky und John Kennedy aus dem Bundesstaat Louisiana, zwei republikanische Senatoren, unterzeichneten diesen Brief ebenfalls.

Donald Trump legte im August dem Kongress das vorgeschlagene Abkommen mit Saudi-Arabien vor, und damit begann eine 90-tägige Frist für die Prüfung des Abkommens durch die Gesetzgeber; eine Frist, die ihnen die Möglichkeit gibt, für die Verabschiedung einer Resolution zur Ablehnung des Abkommens zu kämpfen.

Seitdem haben mehrere Gesetzgeber Druck ausgeübt, um die Aufhebung der Geheimhaltung der beiden Begleitschreiben und die Veröffentlichung der mit diesem Abkommen verbundenen Dokumente zu erreichen.