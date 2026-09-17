Fidan: Israel ist die größte Bedrohung für die Stabilität Syriens

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Hakan Fidan, der türkische Außenminister, am Mittwoch, Israel stelle derzeit die „größte Bedrohung“ für die Stabilität Syriens dar, da Israel, so seine Worte, starke und stabile Nachbarländer als Bedrohung für sich selbst betrachte.

Fidan sagte im Gespräch mit Journalisten während seiner Reise nach Damaskus und nach seinem Treffen mit al-Dschulani: Die Bedrohung, die derzeit das größte Potenzial hat, Syrien zu destabilisieren, ist Israel.

Er fügte hinzu, andere Fragen im Zusammenhang mit Syrien hätten sich in den vergangenen zwei Jahren in eine positive Richtung entwickelt, doch Israel habe kein Interesse daran, dass seine Nachbarländer stark und stabil seien, und betrachte eine solche Lage als Bedrohung gegen sich selbst.

Fidan sagte: Aufgrund der Definition, die Israel von dieser Bedrohung hat, unternimmt es destabilisierende Maßnahmen gegen diese Länder.

Die Nachrichtenagentur „Yeni Şafak“ berichtete, dass das Treffen des türkischen Außenministers mit al-Dschulani etwa zwei Stunden gedauert habe.