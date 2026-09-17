Yahya Sari: Wir haben die Aramco-Firma und den Luftwaffenstützpunkt Saudi-Arabiens zerstört

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, wurde in einer Erklärung der Streitkräfte des Jemen, die von Yahya Sari, dem Sprecher dieser Streitkräfte, verlesen wurde, von der Durchführung von zwei Militäroperationen berichtet: einer gegen die Aramco-Firma in Yanbu mit Dutzenden ballistischen Raketen und Drohnen und einer weiteren gegen den Luftwaffenstützpunkt Chamis Mischait mit mehreren ballistischen Raketen.

In dieser Erklärung heißt es: Der verbrecherische saudische Feind setzt seit 12 Jahren seine tyrannische Aggression und barbarische Belagerung gegen unser Land und unser Volk fort. In dieser Woche hat er das Ausmaß seiner Angriffe verschärft und mehr als 450 Luftangriffe gegen den Jemen durchgeführt.

Yahya Sari erklärte: Als Antwort auf diese barbarische Aggression gegen unser Land und unser Volk führten die Streitkräfte des Jemen mit Gottes Hilfe zwei wichtige Militäroperationen durch;

Die erste Operation zielte mit Dutzenden ballistischen Raketen und Drohnen auf die Aramco-Anlagen in Yanbu. Dank Gott waren diese Angriffe präzise und direkt und verursachten große Brände und weitreichende Zerstörungen.

Bei der zweiten Operation wurde der Luftwaffenstützpunkt Chamis Mischait mit mehreren ballistischen Raketen angegriffen, und dank Gott war dieser Angriff präzise.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen betonte: Die Streitkräfte des Jemen werden die Verteidigung unseres Landes und unseres Volkes fortsetzen und mit Hilfe des allmächtigen Gottes und im Vertrauen auf Ihn dem verbrecherischen saudischen Feind unvergessliche Lektionen erteilen.

Er erklärte: Wir werden unsere Militäroperationen im Inneren Saudi-Arabiens fortsetzen, die Sammelzentren der saudischen Söldner ins Visier nehmen und die Gleichung „Belagerung gegen Belagerung und Eskalation gegen Eskalation“ verankern, bis die Aggression beendet und die Belagerung unseres geliebten Landes aufgehoben wird.