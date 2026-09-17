Ghalibaf: Die Inflationserwartungen der USA hängen von der Straße von Hormus und Bab al-Mandab ab

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohammad-Baqer Ghalibaf, der Präsident des Islamischen Konsultativrates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: „Mal sehen, ob die Federal Reserve durch Erhöhung des Leitzinses die Straße von Hormus öffnen oder auch nur ein Barrel Öl mehr produzieren kann?!“

Er fügte hinzu: „Durch das Anheben und Senken des Leitzinses lassen sich die Inflationserwartungen in Amerika nicht steuern (verankern), denn diese Erwartungen sind vom Angebotsschock beeinflusst, der durch die Blockierung der Energieengpässe, nämlich der Straße von Hormus und Bab al-Mandab, entsteht, und stehen in keiner Verbindung zum Leitzins. Es ist das ‚Risiko der Straße von Hormus‘, das den Zinssatz bestimmt, und die Kontrolle über dieses Risiko liegt jetzt in der Hand Irans.“

Bemerkenswert ist, dass Ghalibafs Betonung in diesem Beitrag auf dem Konzept liegt, dass heute die Ära der Steuerung von Inflation und Inflationserwartungen allein mit Instrumenten der Nachfrageseite (Leitzins) vorbei ist und es die Geopolitik ist, die bei der Beeinflussung wirtschaftlicher Indikatoren wie der Inflation die Oberhand hat.