Neue Bilder der Schäden an US-Militärstellungen infolge iranischer Angriffe

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, meldete der Sender „CBS News“ die Veröffentlichung neuer Bilder, die die weitreichenden Schäden an mehreren US-Militärstellungen in der Region infolge iranischer Raketen- und Drohnenangriffe zeigen.

Diese Bilder wurden dem Sender von im Dienst stehenden US-Militärangehörigen anonym zur Verfügung gestellt; als Grund dafür nannten sie die strengen Medienbeschränkungen in der US-Armee.

Einer der US-Militärangehörigen sagte zu CBS News, den Stützpunkten dieses Landes sei erheblicher Schaden zugefügt worden, doch diese Tatsache sei der amerikanischen Öffentlichkeit nicht mitgeteilt worden.

Dem Bericht des Senders zufolge zeigt eines der auf der Luftwaffenbasis „Prinz Sultan“ in Saudi-Arabien aufgenommenen Bilder einen direkten Treffer auf ein viermotoriges Flugzeug „Boeing E-3 Sentry“ – derart, dass der hintere Teil des Flugzeugs durch den Angriff vom Rumpf getrennt wurde.