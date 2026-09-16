Anerkennung des Vorsitzenden des Schlichtungsrates für 200 Tage heroischer Präsenz des Volkes

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, veröffentlichte der Vorsitzende des Schlichtungsrates eine Botschaft auf seiner persönlichen Seite und würdigte darin 200 Tage Präsenz auf den Straßen und Kampf in der Straße von Hormus.

In der Botschaft von Ayatollah Amoli Laridschani heißt es:

„In der gegenwärtigen Schlacht ist allein der Widerstand es, der die Bosheit des Feindes abwehrt – eine Wahrheit, die jeder unparteiische Beobachter akzeptiert.

200 Tage Präsenz auf den Straßen und Kampf in der Straße von Hormus sind der Garant für die Sicherheit und den Ruhm des geliebten Iran und dieses entsandten Volkes.

Die reinen Seelen dieser Krieger sind der Angelpunkt des Kräftegleichgewichts; ein unvergängliches Kapital für die Würde des islamischen Iran.“