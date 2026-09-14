Riad wandte sich zur Konfrontation mit den Jemeniten an das zionistische Regime

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, berichtete die zionistische Zeitung «Israel Hayom», dass Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, eine Reihe von Ländern der Region um Hilfe bei der Konfrontation mit den Streitkräften des Jemen gebeten hat. Diese Zeitung wies darauf hin, dass Riad über das Zentralkommando der US-Streitkräfte in der Region (CENTCOM) eine indirekte Anfrage mit demselben Inhalt an Tel Aviv gerichtet hat.

Diese Zeitung erklärte unter Berufung auf regionale diplomatische Quellen, dass die Anfrage Saudi-Arabiens den Erhalt von nachrichtendienstlicher Unterstützung und anderer Hilfen mit dem Ziel umfasst, die Schließung der Straße von Bab al-Mandab durch die Jemeniten zu verhindern.

Nach diesem Bericht hatte Riad zuvor Washington um Hilfe bei der Konfrontation mit den Streitkräften des Jemen und der Verhinderung ihres Vormarsches im Gebiet von Bab al-Mandab gebeten; doch Donald Trump, der Präsident der USA, antwortete nicht auf die Anfrage nach direkter militärischer Intervention, und dies veranlasste Saudi-Arabien, nach anderen Optionen in der Region zu suchen.

Nach dem Bericht dieser Zeitung hat Riad unter Bedingungen ernster Besorgnis über die Ölexportrouten, Spannungen in der Straße von Hormus und Bedrohungen für die Schifffahrt in Bab al-Mandab direkt die Länder des Persischen Golfs und Ägypten um Hilfe gebeten.

Diese zionistische Zeitung fügte hinzu, dass sich Saudi-Arabien in einer «Sackgasse» befinde; denn drei Hauptölexportrouten dieses Landes seien gleichzeitig bedroht: die Straße von Hormus im Osten, Bab al-Mandab im Süden und der Landweg zum Roten Meer.

Dieser zionistische Bericht fügte hinzu, dass die Bewegung der Golfstaaten in Richtung Teheran auf die Suche nach einer Lösung zur Beseitigung des bestehenden Drucks abzielt und «nicht eine politische Annäherung an Iran bedeutet».