Atwan: Das Oman-Treffen hat aus 6 Gründen hohe Erfolgschancen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Rai al-Youm berichtet, schrieb Abdul Bari Atwan, ein arabischer Analyst, in einem Artikel: Das Treffen, das am Montag in Salala, Oman, mit Beteiligung Irans und 6 arabischer Golfstaaten stattfinden soll, gilt als korrigierender Schritt im Verlauf der Verhandlungen und hat aus folgenden Gründen hohe Erfolgschancen;

Erstens: Diese Verhandlungen, die als erste ihrer Art gelten und deren Abhaltung lange verzögert wurde, finden von Angesicht zu Angesicht zwischen den Außenministern der Länder des Golf-Kooperationsrates und Irans statt, fern von Einmischung und Drohungen Amerikas. Amerika ist ein aggressives Land, das danach strebt, den Samen sektiererischer und politischer Zwietracht zu säen, und danach strebt, die arabischen Golfstaaten unter dem Deckmantel der Sicherheitsgewährleistung zu erpressen.

Zweitens: Es ist endgültig bewiesen, dass Amerika bei der Erreichung seiner Ziele, insbesondere beim Sturz des iranischen Regimes und bei der Zerstörung des iranischen Atomprogramms, gescheitert ist. Dieses Scheitern resultierte aus dem Widerstand Irans auf dem Schlachtfeld und der Weigerung, seine Positionen aufzugeben oder Zugeständnisse zu machen, und das trotz des amerikanischen Drucks an beiden Fronten, der militärischen und der wirtschaftlichen.

Drittens: Die arabischen Golfstaaten waren die größten Verlierer dieses Krieges, der nun in seinen sechsten Monat eingetreten ist. Die meisten dieser Länder haben nicht einmal einen Dollar in ihre Staatskasse eingebracht, weil sie aufgrund der Schließung der Straße von Hormus durch Iran und des Beharrens auf ihren Forderungen, insbesondere der Aufhebung der See- und Wirtschaftsblockade und der Freigabe der blockierten Vermögenswerte, nicht in der Lage sind, ihr Öl und Gas zu exportieren. Vor dem Krieg exportierten die Golfstaaten täglich 20 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus, und alle amerikanischen Flugzeugträger und Kriegsschiffe scheiterten bei der Öffnung der Straße, sowohl mit Gewalt als auch durch Verhandlungen. Einige Golfstaaten haben zur Deckung ihres Haushaltsdefizits zu Krediten in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar gegriffen und viele Bauprojekte eingestellt.

Viertens: Einige Vermittler hatten panische Angst vor Trump. Sie fungierten als Überbringer von Botschaften und übermittelten die Forderungen und den Druck Amerikas an Iran. Mit anderen Worten, sie waren nicht neutral.

Fünftens: Oman hat aufgrund seiner Stellung unter den Ländern der Region und seiner Beziehungen zu allen Seiten einen geeigneteren Weg für Verhandlungen geschaffen. Oman ist Teil der Golfregion, und der Dialog zwischen Iran und den arabischen Ländern der Region über dieses Land gilt als eine Art „innerfamiliärer Dialog".