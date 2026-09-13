Sardar Ibn al-Reza: Die Wiederholung vergangener Drohungen ist ein Zeichen der Lähmung des Geheimdienstapparats des Gegners

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Sardar Brigadegeneral der Revolutionsgarden Seyed Majid Ibn al-Reza, amtierender Minister für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte, bei einem Treffen mit den Leitern der Industrieorganisationen des Verteidigungsministeriums unter Hinweis auf die wiederholten Drohungen des Gegners und die Rhetorik einiger amerikanischer Beamter: Einige amerikanische Beamte glauben, dass sie durch die Wiederholung von Drohungen unseren Willen ändern oder die Islamische Republik Iran einschüchtern können, aber sie irren sich gewaltig.

Er fügte hinzu: Der Grund für das Beharren des Gegners auf vergangenen Drohungen ist eher ein Zeichen der Lähmung des Geheimdienst- und Analyseapparats und letztlich des Verlusts der Kraft ihrer Rationalität als ein Zeichen von Stärke; denn wenn der Geheimdienst- und Analyseapparat einer Struktur die Realitäten des Feldes richtig sehen und analysieren könnte, könnte er nicht weiterhin auf Behauptungen und Drohungen beharren, deren Unrichtigkeit wiederholt bewiesen wurde.

Sardar Brigadegeneral Ibn al-Reza betonte: Der Gegner muss diese sehr einfache und klare Realität verstehen, dass man mit Iran nicht mit Drohungen sprechen darf. Das System der Islamischen Republik Iran und unser Berechnungsapparat messen ihren Drohungen keinerlei Wert bei, und grundsätzlich haben diese Drohungen für uns keinen operativen Wert und sind eher eine politische Botschaft oder eine politische Erklärung als eine Botschaft, hinter der eine reale militärische Fähigkeit steht.

Der amtierende Verteidigungsminister sagte unter Hinweis auf die Entwicklungen in der Region und die Ergebnisse der Politik der USA und des zionistischen Regimes in der Region: Die Entwicklungen und Realitäten, die wir heute in der Region beobachten, sind das Ergebnis ihrer falschen Politik und fehlerhaften Einschätzungen. Die Islamische Republik Iran war und wird niemals eine Bedrohung für die Nachbarländer und Völker der Region sein, und mit Weisheit und Klugheit hat sie stets versucht, zwischen Freunden und Feinden zu unterscheiden, und diesen logischen Ansatz sowohl in der Praxis als auch in verschiedenen Situationen klar zum Ausdruck gebracht und vermittelt.

Er fuhr fort: Mit sehr hoher Zuversicht sage ich, dass, wenn heute ein weiterer Krieg ausbricht, die Islamische Republik Iran technologisch viel mächtiger und fortgeschrittener agieren wird als in früheren Kriegen. Diejenigen, die versuchen, die Fortsetzung der technologischen Aktivitäten und Produktionslinien und Waffenfabriken des Landes lediglich als Narrativ oder Medienüberschrift darzustellen, haben auf dem Feld die Stärke unserer Streitkräfte gut gesehen; das, was manchmal gezeigt wird, ist ein kleiner Teil der tatsächlichen Fähigkeiten und Potenziale der Verteidigungsindustrie des Landes, und dieser Weg wird weiterhin mit Kraft fortgesetzt.