Hisam al-Assad: Trump hat sich dem Geschwätz und der Lügerei zugewandt

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna bezeichnete Hisam al-Assad, ein hochrangiges Mitglied der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, in einem auf X veröffentlichten Beitrag die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten als unbegründet und betrachtete die von ihm vorgebrachten Anschuldigungen und Behauptungen als Ausdruck von Verzweiflung und Hilflosigkeit.

Hisam al-Assad, eines der hochrangigen Mitglieder der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, erklärte als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen von Donald Trump, dass Ansarullah sie kontaktiert und die Ablehnung einer Konfrontation mit Amerika betont habe: Er hat sich nach seiner üblichen Gewohnheit dem Geschwätz und der Lügerei zugewandt.

Al-Assad betonte: Die von diesem Verbrecher vorgebrachten Darstellungen sind völlig unbegründet.

Er beschrieb die tatsächliche Lage Trumps mit diesem arabischen Sprichwort: „Küsse die Hand, die du nicht brechen kannst, und bete, dass sie bricht.“

Trump hatte kürzlich unter Hinweis auf die Lage im Jemen behauptet: Die Huthi-Kräfte (Ansarullah) haben keine Neigung, in den Kampf und die Konfrontation gegen Amerika einzutreten.