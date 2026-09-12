Fortsetzung der Artillerieangriffe von Tel Aviv und Zerstörung der Infrastruktur im Südlibanon

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete der Korrespondent von Al-Manar über einen Artillerieangriff der Armee des zionistischen Regimes auf das Gebiet Ali al-Tahir sowie die Siedlung Beit Yahun im Südlibanon.

Auch die Armee des zionistischen Regimes beschoss das Gebiet zwischen Haddatha und Haris mit Artillerie.

Andererseits führte die Armee des zionistischen Regimes heute, am Samstag, auch mehrere Sprengstoffoperationen in der Siedlung Al-Mansuri im Südlibanon durch und zerstörte die Infrastruktur in diesem Gebiet.

Auch Militärangehörige des zionistischen Regimes führten eine ähnliche Sprengung in der Siedlung Ainatha in Bint Jbeil durch.

Im Gebiet Al-Taybe in Marjayoun im Südlibanon führten die Besatzungssoldaten ebenfalls eine große Sprengung durch und richteten Verwüstungen an.