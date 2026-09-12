Die Agentur und ihr Generaldirektor müssen für die Schaffung der Grundlage für Verbrechen im Iran zur Rechenschaft gezogen werden

Nach dem Bericht des Abna-Korrespondenten erklärte Ismail Baghaei am Samstagabend auf einer Pressekonferenz zur Untersuchung der Verbrechen des amerikanischen Regimes in Lamerd: Es besteht kein Zweifel daran, dass die amerikanische Aktion in Lamerd ein eindeutiges Kriegsverbrechen war, und die durchgeführten Untersuchungen haben auch die Verwendung verbotener Waffen bei diesem Angriff bestätigt.

Er fügte hinzu: Bei diesem Angriff wurde eine Streubombe eingesetzt, von denen jede etwa 180.000 Splitter und drei Gramm schwere Kugeln enthielt; was das Ausmaß des Verbrechens gegen die Zivilbevölkerung von Lamerd zeigt.