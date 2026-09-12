  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Die Agentur und ihr Generaldirektor müssen für die Schaffung der Grundlage für Verbrechen im Iran zur Rechenschaft gezogen werden

12 September 2026 - 20:05
News ID: 1864731
Source: ABNA
Die Agentur und ihr Generaldirektor müssen für die Schaffung der Grundlage für Verbrechen im Iran zur Rechenschaft gezogen werden

Lamerd — Der Sprecher des Außenministeriums kritisierte die Leistung des Generaldirektors der Agentur und des Gouverneursrats und sagte: Die Agentur und ihr Generaldirektor müssen für die Schaffung der Grundlage für Verbrechen im Iran zur Rechenschaft gezogen werden.

Nach dem Bericht des Abna-Korrespondenten erklärte Ismail Baghaei am Samstagabend auf einer Pressekonferenz zur Untersuchung der Verbrechen des amerikanischen Regimes in Lamerd: Es besteht kein Zweifel daran, dass die amerikanische Aktion in Lamerd ein eindeutiges Kriegsverbrechen war, und die durchgeführten Untersuchungen haben auch die Verwendung verbotener Waffen bei diesem Angriff bestätigt.

Er fügte hinzu: Bei diesem Angriff wurde eine Streubombe eingesetzt, von denen jede etwa 180.000 Splitter und drei Gramm schwere Kugeln enthielt; was das Ausmaß des Verbrechens gegen die Zivilbevölkerung von Lamerd zeigt.

Your Comment

You are replying to: .
captcha