Azizi an die amerikanischen Militärs gerichtet: Kehrt in euer Land zurück, bevor es zu spät ist

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, schrieb Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit des Islamischen Konsultativrates, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Die Sieger der Marine haben euch erneut gezeigt, dass dies der Persische Golf ist, und Iran verwaltet ihn als Sieger.

Er fügte weiter, an die Militärs der terroristischen Armee der USA gerichtet, hinzu: Flieht, bevor es zu spät ist, um die Reste eurer Ausrüstung und eures Personals zu retten, kehrt in euer Land zurück, damit ihr wenigstens eure eigenen Grenzen verteidigen könnt.