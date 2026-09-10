Baghai: Die Lügen des US-Außenministers können die Realität nicht ersetzen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, schrieb Ismail Baghai als Reaktion auf die unbegründete Behauptung des US-Außenministers über eine Einmischung Irans in die Angelegenheit Jemen auf seiner persönlichen Seite:

„Die Lügen von Marco Rubio können die Realität nicht ersetzen. Ansarullah ist ein unabhängiger Akteur, der selbst entscheidet; er nimmt von niemandem Befehle entgegen und ist nicht der Stellvertreter anderer.

Die Wurzel der Instabilität in der Region muss in den militärischen Interventionen der USA und ihrer hegemonialen Politik gesucht werden. Wenn Washington wirklich Frieden wollte, würde es nur einen einfachen Schritt tun: seinen böswilligen und destabilisierenden Einmischungen in unserer Region ein Ende setzen.

Frieden im Jemen wird nicht durch Bomben und externen Druck erreicht. Frieden beginnt mit ehrlichen Verhandlungen auf der Grundlage einer von den Parteien vereinbarten Roadmap.“