Rückgang des Verkehrs in der Straße von Hormus auf den niedrigsten Stand seit 10 Tagen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtete, geht aus den von Schifffahrtsunternehmen veröffentlichten Statistiken hervor, dass die Anzahl der Frachtschiffe, die am Mittwoch die Straße von Hormus passierten, unter dem Durchschnitt der letzten zehn Tage lag.

Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Medien berichteten, dass infolge der eskalierenden Spannungen in der Straße von Hormus der Preis für Rohöl der Sorte Brent zum ersten Mal seit sieben Wochen über 101 Dollar pro Barrel gestiegen ist.

Die Islamische Republik Iran hat erklärt, dass die Straße von Hormus so lange geschlossen bleiben wird, bis die USA ihr Verhalten ändern und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Islamabad-Abkommens zurückkehren.