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Sardar Mohebbi an die amerikanischen Streitkräfte: Kehrt zurück zur Schweinebucht!

9 September 2026 - 09:31
News ID: 1863358
Source: ABNA
Sardar Mohebbi an die amerikanischen Streitkräfte: Kehrt zurück zur Schweinebucht!

Der Sprecher der IRGC erklärte: Die Vorherrschaft über den Persischen Golf gehört der technologisch begabten Jugend Irans. Kehrt zurück zur Schweinebucht.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA veröffentlichte Sardar Mohebbi, Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden, einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk und erklärte: „Die morgendliche Erbeutung des modernsten U-Bootes von 2025 der US-Armee bedeutet, dass keine noch so fortschrittliche Technologie unsere Überwachungsschichten in der Straße von Hormus durchdringen kann.“

Er fügte hinzu, indem er sich an die Streitkräfte der terroristischen US-Armee wandte: „Die Vorherrschaft über den Persischen Golf gehört unserer technologisch begabten Jugend. Kehrt zurück zur Schweinebucht.“

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