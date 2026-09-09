Sardar Mohebbi an die amerikanischen Streitkräfte: Kehrt zurück zur Schweinebucht!

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA veröffentlichte Sardar Mohebbi, Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden, einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk und erklärte: „Die morgendliche Erbeutung des modernsten U-Bootes von 2025 der US-Armee bedeutet, dass keine noch so fortschrittliche Technologie unsere Überwachungsschichten in der Straße von Hormus durchdringen kann.“

Er fügte hinzu, indem er sich an die Streitkräfte der terroristischen US-Armee wandte: „Die Vorherrschaft über den Persischen Golf gehört unserer technologisch begabten Jugend. Kehrt zurück zur Schweinebucht.“