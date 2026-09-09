Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA gab die Pressestelle der Islamischen Revolutionsgarde in einer Erklärung bekannt: 2 amerikanische Schiffe, 8 Tanker und 10 gegen die Vorschriften verstoßende Schiffe, die die verbotene und unsichere Zone der Straße von Hormus durchqueren wollten, wurden angegriffen.
Zwei amerikanische Schiffe, 8 Tanker und 10 gegen die Vorschriften verstoßende Schiffe wurden angegriffen
9 September 2026 - 09:30
News ID: 1863355
Source: ABNA
Die Pressestelle der Islamischen Revolutionsgarde gab in einer Erklärung bekannt: 2 amerikanische Schiffe, 8 Tanker und 10 gegen die Vorschriften verstoßende Schiffe, die die verbotene und unsichere Zone der Straße von Hormus durchqueren wollten, wurden angegriffen.
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