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Zwei amerikanische Schiffe, 8 Tanker und 10 gegen die Vorschriften verstoßende Schiffe wurden angegriffen

9 September 2026 - 09:30
News ID: 1863355
Source: ABNA
Zwei amerikanische Schiffe, 8 Tanker und 10 gegen die Vorschriften verstoßende Schiffe wurden angegriffen

Die Pressestelle der Islamischen Revolutionsgarde gab in einer Erklärung bekannt: 2 amerikanische Schiffe, 8 Tanker und 10 gegen die Vorschriften verstoßende Schiffe, die die verbotene und unsichere Zone der Straße von Hormus durchqueren wollten, wurden angegriffen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA gab die Pressestelle der Islamischen Revolutionsgarde in einer Erklärung bekannt: 2 amerikanische Schiffe, 8 Tanker und 10 gegen die Vorschriften verstoßende Schiffe, die die verbotene und unsichere Zone der Straße von Hormus durchqueren wollten, wurden angegriffen.

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