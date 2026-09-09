Ghalibaf verspottete Amerika aufgrund der jüngsten Errungenschaft der Streitkräfte unseres Landes!

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Mohammad Baqer Ghalibaf, der Vorsitzende des Islamischen Konsultativen Rates, am Dienstagabend in einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk und fügte in einem Bild ironisch hinzu, dass der modernste intelligente Unterwasserroboter (UUV) der USA von den Seestreitkräften der IRGC überrascht und gefangen genommen wurde.