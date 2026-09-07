Kämpfe im Jemen forderten mehr als 300 Todesopfer und Hunderte Vertriebene

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, haben sich die Kämpfe zwischen den jemenitischen Regierungstruppen und den Ansarullah-Kräften im Südwesten des Landes in den letzten Tagen verschärft, und veröffentlichten Berichten zufolge kamen bei diesen Gefechten mehr als 300 Menschen ums Leben.

Zwei militärische Quellen in den jemenitischen Regierungstruppen gaben an, dass 84 ihrer Kämpfer bei den Kämpfen am Samstag und Sonntag getötet wurden.

Gleichzeitig berichteten vier mit Ansarullah verbundene Quellen von der Tötung von 57 Kämpfern dieser Gruppe im gleichen Zeitraum.

Das Medienzentrum der jemenitischen Streitkräfte erklärte in einer Stellungnahme, dass die Regierungstruppen am Sonntag umfangreiche Operationen an mehreren Fronten durchgeführt hätten, darunter die Rückeroberung und Festigung von Stellungen sowie die Beschießung von Stellungen und Ansammlungen der Ansarullah.

Laut dieser Stellungnahme griffen die Regierungstruppen die Front «Al-Barah» von drei Achsen aus an und eroberten eine Reihe von Stellungen im Gebiet «Al-Kudah» westlich von Taiz zurück. Zudem errichteten sie neue Stellungen südlich von Hodeidah.

Die jemenitischen Regierungstruppen behaupteten zudem, sie hätten Versuche der Ansarullah-Kräfte, in die Front «Ad-Dabab» westlich von Taiz einzudringen, vereitelt.

Nach Angaben dieser Kräfte wurden bei den Zusammenstößen mehr als 20 Kämpfer der Ansarullah getötet oder verwundet.

Parallel zu den Bodenkämpfen bombardierten jemenitische Kampfflugzeuge Stellungen der Ansarullah im Gebiet «Al-Barh» westlich von Taiz, in den südlichen Gebieten von Hodeidah und in den westlichen Vororten der Provinz Marib.