Südkoreanische Medien: Seoul sitzt zwischen Irans Warnung und US-Druck fest

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die JoongAng Ilbo meldet, befindet sich Südkorea in einer äußerst schwierigen Lage, da Iran erklärt hat, dass eine Entsendung von Truppen aus Seoul als Parteinahme für die Vereinigten Staaten gewertet würde, während Washington noch nicht klargestellt hat, ob eine solche Beteiligung ausreichen würde, um Donald Trump, den US-Präsidenten, der bereits zuvor mit Koreas Vorgehen unzufrieden war, zufriedenzustellen.

Laut diesem Medium warnte ein hochrangiger iranischer Beamter am Freitag, dass jede Einmischung Südkoreas in die Straße-von-Hormus-Krise als Kriegsbeteiligung betrachtet werde.

Die JoongAng Ilbo berichtet, das Problem liege darin, dass die USA keine eindeutigen Zeichen der Zustimmung zu den militärischen Plänen Südkoreas zeigen, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob die Entsendung von Such- und Rettungsteams ausreichen werde.

Auf Fragen zur Prüfung der südkoreanischen Regierung, nichtkampfbezogene Ausrüstung und Kräfte zu entsenden – darunter ein logistisches Unterstützungsschiff, ein P-8A-Seeaufklärungsflugzeug und Kampfmittelbeseitigungspersonal – verwies ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums jede Antwort zu einer möglichen Entsendung an Seoul.