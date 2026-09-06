Antizionistische Kundgebung im Herzen Frankreichs

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, fand am Samstag in Paris, der Hauptstadt Frankreichs, eine antizionistische Kundgebung zur Unterstützung des unterdrückten palästinensischen Volkes statt. Die Palästina-Unterstützer versammelten sich auf dem zentralen Platz von Paris und hielten Plakate hoch, die zur Befreiung Palästinas und zum Boykott des zionistischen Regimes aufriefen.

Die Teilnehmer der Kundgebung verurteilten mit Gesängen den Völkermord im Gazastreifen und betonten, dass sie angesichts dieser Verbrechen nicht schweigen würden.

Sie kritisierten auch das weltweite Schweigen gegenüber den Ereignissen im Gazastreifen. Die Teilnehmer der Kundgebung hielten Bilder der Verbrechen des zionistischen Regimes im Gazastreifen in den Händen und verurteilten auch die israelische Aggression gegen das Westjordanland.