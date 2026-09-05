Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters berichtet, wies die türkische Bank «Golden Global» die Vorwürfe des US-Finanzministeriums zurück, Finanztransaktionen mit dem Iran erleichtert zu haben. Zuvor hatte Washington unter diesem Vorwand diese Bank zusammen mit zwei verbundenen Unternehmen in die Liste der neuen US-Sanktionen aufgenommen.

Die genannte Bank betonte, dass sie sich an inländische und internationale Gesetze halte und gegen diese unbegründeten Vorwürfe ihre gesetzlichen Rechte nutzen werde.

«Golden Global» erklärte, dass die in der von den USA veröffentlichten Liste genannten Personen nicht Mitarbeiter dieser Bank seien und keine direkten oder indirekten Geschäfte mit ihnen getätigt worden seien.

Bemerkenswert ist, dass die USA nach ihrer offensichtlichen militärischen Niederlage gegen den Iran, um würdevoll aus diesem Krieg auszusteigen, die ungerechten Sanktionen gegen unser Land verschärft und unter diesem Vorwand auch eine Reihe von Institutionen und Banken anderer Länder sanktioniert haben.