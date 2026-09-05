Besuch ausländischer Journalisten am Ort des Verbrechens – des US-Angriffs auf eine Hochzeit in Kuhestak

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Mokhtar Rahimi, kommissarischer Leiter des Medien-Basidsch von Sirik, am Rande dieses Besuchs: Eine Gruppe von Journalisten und Vertretern internationaler Medien, darunter Korrespondenten von Russia Today, Reuters, Al-Mayadeen (Libanon), Al-Ghadir, Al-Ahd (Bagdad) und Sputnik (Russland), waren bei diesem Besuch anwesend. Sie führten Gespräche mit Anwohnern und betroffenen Familien und dokumentierten die Dimensionen dieses unmenschlichen Angriffs, der 5 Todesopfer (darunter einen 4-jährigen Jungen, einen 16-jährigen Jugendlichen und 3 Frauen) sowie über 70 verletzte unschuldige Bürger forderte.

Rahimi erklärte: Laut Augenzeugen griffen US-Streitkräfte am Mittwochabend um 20 Uhr ohne jegliche Rechtfertigung und unter medialem Schweigen die auf der Hochzeitsfeier versammelte Menge an. Diese Aktion stieß auf breite Verurteilung seitens der Öffentlichkeit und der lokalen Behörden.

Rahimi betonte: Die Anwesenheit ausländischer Journalisten in dieser Region, die in Abstimmung mit den Provinzbehörden erfolgte, bot die Gelegenheit, die Realitäten dieses Verbrechens international widerzuspiegeln und die aggressive Natur der US-Streitkräfte in der Region aufzudecken.

Bemerkenswert ist, dass der Hafen von Kuhestak im Bezirk Sirik im Südosten der Provinz Hormozgan liegt. Der jüngste Angriff auf die wehrlose Bevölkerung dieser Region enthüllte erneut das wahre Gesicht der US-amerikanischen Menschenrechtsbehauptungen vor der Welt.