Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, in seinem Account in einem sozialen Netzwerk unter Bezugnahme auf einen Artikel in einem israelischen Medium, der vorschlägt, verschuldete Studenten für die Fortsetzung des Krieges gegen den Iran einzuziehen: „Amerikaner, stellen Sie sich bitte nur eine Frage: Warum sollte Ihren Söhnen und Töchtern ein Erlass von Bankschulden versprochen werden, damit sie im Gegenzug in einem Krieg kämpfen und sterben, den Israel fortsetzen und ausweiten will?“

Er fügte hinzu: „The Jerusalem Post“ hat offen genau diese Initiative diskutiert: die Nutzung von Studienkrediten und Kreditkartenschulden, um unter verschuldeten Amerikanern für die Entsendung an die Front des Krieges gegen den Iran zu rekrutieren! Das heißt, Krieg anderer unter instrumenteller Nutzung eures Lebens und eurer Steuern!

Baghai betonte: Lassen Sie nicht zu, dass Sie zur Infanterie an der Kriegsfront und zum Zahler der Rechnung dafür gemacht werden – für denselben Krieg, der niemals Ihre Wahl war. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Kinder zu Söldnern ihres illegalen Krieges gemacht werden.